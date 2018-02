Barça: festa brasileira no título A direção do Barcelona tem tanta certeza que vai conquistar o titulo nacional desta temporada, que já prepara a festa da vitória - e com forte acento brasileiro. Os catalães planejam reeditar na cidade o estilo baiano de fazer carnaval. Pretendem convidar o baiano Carlinhos Brow que, de cima de um trio-elétrico, vai percorrer algumas das principais ruas da cidade, repetindo o que faz em Salvador. As informações são do jornal El Mundo Deportivo, desta quinta-feira. O Barcelona contra com vários jogadores brasileiros em seu elenco: o lateral-esquerdo Sylvinho, o lateral-direito Belletti, o naturalizado português Deco e Ronaldinho Gaúcho Faltando 10 rodadas para o final, o Barça lidera o Campeoanto Espanhol com 65 pontos, contra 54 do Real Madrid, o segundo colocado. Ronaldinho Gaúcho é mais cauteloso que os dirigentes. Diz que o campeonato ainda não está decidido e que a torcida precisa conter a euforia. "Não se pode dizer que esteja ganho. Diremos isso quando tivermos vencido. É preciso respeitar os adversários, como sempre. Somos conscientes que falta muito", afirmou. Sobre o jogo contra o Deportivo La Coruña, no fim de semana, Ronaldinho espera uma partida complicada contra um adversário "muito difícil". No ano passado, o jogador brasileiro marcou dois dos três gols de sua equipe (2-3), um deles de cabeça.