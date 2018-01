Barça ganha fácil e mantém vantagem Jogando em ritmo de treino, o Barcelona goleou o Malága - dos brasileiros Fernando Baiano e Amoroso - neste domingo por 4 a 0, na casa do adversário, e manteve a vantagem de seis pontos em relação o Real Madrid, o segundo colocado no Campeonato Espanhol. Com a vitória de hoje, o time de Ronaldinho Gaúcho subiu para 75 e está muito perto do título da temporada. Faltam apenas cinco rodadas para o final. O Barcelona fechou o primeiro tempo com dois a zero de vantagem, gols de Oleguer, aos 21 e Giuly, aos 34. Na segunda etapa, Giuly e Gerard ampliaram o placar. Antes de tomar o quarto, o Malága perdeu Amoroso, expulso. A rodada do Espanhol teve ainda a vitória Valencia sobre o Albacate (2 a 0) e a derrota do Bétis por 3 a 2 para o Real Sociedad. O Deportivo La Coruña foi goleado pelo Racing Santander por 4 a 1 e o Mallorca bateu o Numancia por 2 a 1. Por fim, o Getafe derrotou o Levante por 1 a 0. A rodada será completada ainda neste domingo com a partida entre o Athletic Bilbao e Sevilla.