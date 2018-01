Barça goleia Inter e quebra recorde A vitória incontestável sobre a Internazionale de Milão por 3 a 0, nesta terça-feira, no Nou Camp, deixou o Barcelona praticamente com a vaga assegurada para as quartas-de-final da Copa dos Campeões. A equipe espanhola estabeleceu um novo recorde na competição do continente, ao conquistar 11 vitórias consecutivas. O anterior pertencia ao time catalão e ao Milan da temporada 1992/93, ambos com dez triunfos. O argentino Javier Saviola não deu descanso à defesa italiana durante todo o encontro e abriu o marcador com um belo chute. Depois foi a vez de o holandês Cocu ampliar, ainda no primeiro tempo. Em nova jogada de Saviola, o Barça definiu o placar com a conclusão do holandês Kluivert. No outro jogo do Grupo A, o Bayer Leverkusen voltou a decepcionar e caiu diante do Newcastlle, da Inglaterra, por 3 a 1. O Barcelona lidera o Grupo A com 9 pontos, seguido de Inter, com 6, Newcstlle, 3, e Bayer, com zero. Pelo Grupo B, o Arsenal só empatou em casa com o Ajax, da Holanda, por 1 a 1, enquanto o Valencia se impôs diante da Roma, por 1 a 0, gol de Carew. Arsenal, Ajax e Valencia somam cinco pontos cada. A Roma segue com zero. Nesta quarta-feira, o supertime do Real Madrid, dos brasileiros Ronaldo e Roberto Carlos, recebe, no Estádio Santiago Bernabeu, o Borussia Dortmund, da Alemanha. O Milan também joga em casa, no San Siro, diante do russo Locomotiv. Já o Manchester United atua em seu campo contra a Juventus, da Itália, enquanto o Basel, da Suíça, joga diante de sua torcida frente ao Desportivo La Coruña, da Espanha.