Barcelona goleia o Betis no 500º jogo de Messi e continua na liderança

O Barcelona bateu o recorde de gols de um clube espanhol num mesmo ano ao golear o Betis por 4 a 0, nesta quarta-feira, no seu último jogo de 2015. Chegou a 180 gols, mas poderia ter feito bem mais. Foram cinco bolas na trave, sendo quatro no travessão. Só Neymar mandou duas no poste, uma delas em pênalti muito mal marcado. O brasileiro não fez gols, mas deu duas assistências magistrais.

Real Madrid e Atlético de Madrid também haviam vencido seus jogos, mais cedo. O Real fez 3 a 1 na Real Sociedad, enquanto o Atlético ganhou por 2 a 0 do Rayo Vallecano. Mas, ao bater o Betis no Camp Nou, o Barcelona retomou a liderança, com 38 pontos, à frente do Atlético pelo confronto direto. O time de Rafa Benítez, com 36, vem em terceiro.

Se o jogo do Real teve dois pênaltis mal marcados a favor do time da capital, também o Barcelona foi beneficiado pela arbitragem. Aos 27 minutos, o goleiro Adán saiu de soco para interceptar um lançamento, bateu com as nádegas em Messi, e o juiz deu pênalti. Neymar escorregou na cobrança e mandou no travessão. No rebote, Westermann se antecipou a Rakitic, que não poderia bater na bola para não configurar dois toques, foi empurrado, e acabou mandando contra.

Quatro minutos após abrir o placar, o Barcelona fez o segundo, numa troca de passes rápidos entre Messi e Neymar. O argentino, que fazia sua 500.ª partida com a camisa azul-grená, deu assistência de craque para o brasileiro, que devolveu na mesma moeda, deixando Messi com o gol livre.

Suárez perdeu um gol feito no primeiro tempo, mas deixou o dele logo na volta do intervalo, após Busquets interceptar um passe no campo de ataque e deixar o uruguaio livre para marcar. O Barça criava à exaustão, mas parava no travessão. Messi pôs duas no poste, uma delas em cobrança de falta. Daniel Alves também carimbou a trave de cima uma vez, enquanto Neymar mandou mais uma na barra.

A bola só entrou quando saiu dos pés de Suárez. Após mais uma linda trama ofensiva, Neymar deu de calcanhar, girando, e deixou o uruguaio na cara do gol para fazer mais um. O brasileiro, em noite de gala, ainda acertou um domínio de bola de chaleira, em imagem que vai rodar o mundo nesta virada de ano.