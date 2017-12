Barça: melhor média de gols na Europa Depois da goleada por 5 a 0 sobre o Panathinaikos, na quarta-feira, no Camp Nou, o Barcelona se transformou na equipe com a melhor média de gols marcados nos principais campeonatos europeus. A equipe de Ronaldinho Gaúcho atinge a média de 2,5 gols por partida. Com 35 gols em 14 jogos (quatro na Liga dos Campeões e dez na Europa), a equipe catalã é superada no total de gols apenas pelo Werder Bremen, um de seus rivais no grupo C da Liga dos Campeões. Os alemães conseguiram 31 gols no campeonato nacional e seis na Europa (média de 2,46), mas o Alemão possui rodadas adiantadas. Nem sequer o todo-poderoso Chelsea se aproxima dos registros do Barcelona. A equipe inglesa arrasa no campeonato nacional (é líder, com 28 gols em 11 partidas), mas em torneios europeus marcou apenas cinco gols, sem garantir vaga ainda nas oitavas-de-final da Liga. Quem já carimbou passaporte para a próxima fase é o grande rival do Barcelona: o Real Madrid, que também tem índices de artilharia notáveis, com 29 gols em 14 partidas e venceu o Rosenborg por 2 a 0 nesta terça-feira na Liga. A equipe catalã engatou duas vitórias consecutivas por 5 a 0 - Real Sociedad pelo Espanhol e Panathinaikos pela Liga -, e tem no elenco o artilheiro do torneio europeu, Ronaldinho Gaúcho, que divide a liderança com David Trezeguet, da Juventus (quatro gols).