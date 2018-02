Barça na expectativa por Ronaldinho O presidente do Barcelona, Joan Laporta, deixa claro: as esperanças do time neste momento estão no brasileiro Ronaldinho Gaúcho, que na próxima segunda-feira disputa a eleição de melhor jogador do ano contra o ucraniano Andriy Shevchenko, do Milan, e contra o francês Thierry Henry, que atua pelo Arsenal. Laporta gostaria que o atacante ficasse toda sua carreira no time catalão. "Seria um escândalo se Ronaldinho não ganhar esse título. Não há como jogador tão espetacular como Ronaldinho. Todos sabem que ele é o melhor. Tecnicamente, o brasileiro é o melhor. Sua qualidade de futebol é superior. Ao mesmo tempo, ele é uma pessoa que unifica a todos e traz alegria", afirma o presidente do Barcelona. Segundo ele, nesse momento, Ronaldinho Gaúcho é superior a Ronaldo do Real Madrid. "Ronadilho Gaúcho é o melhor", completa. Até mesmo o diretor esportivo do Milan de Schevchenko, Umberto Gandini, admite que Ronaldinho é o favorito para a eleição da Fifa. Para o vice-presidente do Arsenal, David Dein, Henry é o melhor jogador da atualidade. "Ele marcou já 19 gols até agora, e estamos ainda na metade da temporada. Eu ficaria desapontado se ele não ganhar o troféu de melhor do ano", disse Gein.