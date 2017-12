Barça não contará com Thiago Motta para próxima temporada

O diretor técnico do Barcelona, Aitor ´Txiki´ Begiristain, confirmou nesta terça-feira que o clube catalão não contará com o volante brasileiro Thiago Motta para a próxima temporada. O anúncio foi feito durante a apresentação do volante marfinense Yaya Touré como novo jogador do Barça. "Com a contratação de Touré, e a presença de Rafa Márquez e Edmílson, assim que este se recuperar da lesão, a posição de volante fica muito bem reforçada", disse Begiristain, que também citou Andrés Iniesta como recurso de emergência para o setor. Perguntado porque teria decidido não incluir Thiago Motta no elenco para a próxima temporada, Begiristain foi ainda mais explícito. "Há quatro anos digo que ele pode ser um dos melhores do mundo na posição, mas, há alguns meses, conversamos com o jogador [em uma reunião com a presença do técnico, Frank Rijkaard] e chegamos à conclusão que sair do clube talvez seja a melhor solução para ele."