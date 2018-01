Barça pede para poupar Ronaldinho Gaúcho Uma contratura na coxa direita deve tirar o meia Ronaldinho Gaúcho do amistoso contra a Jamaica, dia 12 de outubro, em Leicester. Principal destaque e autor do gol da vitória sobre o Gramanet por 1 a 0, pela Copa do Rei, o brasileiro deixou o campo contundido. O médico do time espanhol, Luís Til, enviou comunicado à CBF nesta quarta-feira desaconselhando o técnico Parreira a levar o jogador. Segundo o relatório do time espanhol, Ronaldinho Gaúcho precisa permanecer em repouso de uma semana a dez dias, para que não sofra um estiramento muscular. Ele será submetido a uma ressonância magnética para saber a gravidade da lesão.