Barça pede uma definição a Beckham O novo presidente do Barcelona, Joan Laporta, determinou nesta terça-feira um prazo para o astro inglês David Bekcham. Dois dias depois de ser eleito, Laporta disse em entrevista coletiva que espera até o final da semana uma resposta do jogador, sobre se quer ou não jogar no Barcelona. Laporta garante que não se trata de pressão, nem tampouco está estabelecendo um prazo. ?Queremos apenas definir isso (se ele deseja ou não se transferir) e, se possível, avançar nas negociações?, afirmou o dirigente. ?Acreditamos estar fazendo uma proposta fantástica a David Beckham para que ele venha integrar a nossa equipe?, acrescentou. ?Barcelona é uma cidade estupenda, de excelente qualidade de vida, mas reconheço que se trata de uma decisão difícil para ele e para sua família?, admitiu Laporta. Antes de o presidente falar, o chefe do departamento de comunicações do clube espanhol, Juan José Castillo, foi mais incisivo. "Temos que resolver essa situação esta semana. Não podemos deixar que se prolongue por muito mais tempo", disse. De acordo com a imprensa espanhola, Barcelona e Manchester já chegaram a um acordo para a transferência do jogador, segundo o qual, o clube inglês receberia US$ 49 milhões.