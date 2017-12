Barça perde Larsson por seis meses O sueco Henrik Larsson, do Barcelona, sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e vai ficar afastado dos gramados por pelo menos seis meses. Larsson, 33 anos, se contundiu na partida de sábado em que o Barcelona derrotou o Real Madrid por 3 a 0. Nesta segunda-feira ele foi submetido a uma artroscopia, quando foi constatada a lesão. Larsson é o quarto jogador do clube catalão a sofrer uma lesão grave nesta temporada. Apesar dos problemas, o Barcelona lidera com folga o Campeonato Espanhol, com sete pontos de vantagem sobre o Real Madrid, segundo colocado.