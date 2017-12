Barça perde, mas conquista título Mesmo perdendo por 2 a 1 para o Betis em pleno Camp Nou, o Barcelona conquistou neste sábado o título da Supercopa da Espanha. Como havia vencido o primeiro jogo por 3 a 0, o time catalão podia perder por até dois gols de diferença. Empurrado pela torcida, o Barcelona abriu o placar logo aos 15 minutos de jogo, com Eto?o. Mas o time relaxou e o Betis virou ainda no primeiro tempo, com dois gols de Dani, aos 25 e aos 30. A torcida não se importou com a derrota e chegou a gritar ?olé? para o Barça no final do jogo.