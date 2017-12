Barça precisa vencer por dois gols O Barcelona recebe o Celta, neste domingo, no Estádio Camp Nou, pelas semifinais da Copa do Rei, última competição do futebol espanhol em 2000-2001. O time catalão perdeu o jogo de ida por 3 a 1 e precisa ganhar pelo menos por 2 a 0 para garantir vaga na decisão. O Barcelona estará desfalcado de Rivaldo, na seleção brasileira, e do português Simão, suspenso. O campeão da Copa do Rei tem direito de disputar a Copa da Uefa.