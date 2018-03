Barça quer despedida para Rivaldo O Barcelona dispensou Rivaldo, mas quer fazer-lhe despedida oficial. Joan Gaspart, presidente do clube catalão, disse nesta terça-feira que já convidou o brasileiro para a partida contra o Estrela Vermelha, dia 23, no Camp Nou, na disputa do troféu Jan Gamper. O pentacampeão mundial provavelmente nem entre em campo, mas receberá alguma homenagem, junto com Sergi, Abelardo, Reina, Dutruel, Luis García e Coco, outros jogadores que saíram do elenco ao final da temporada de 2001-2002. O rompimento entre Barcelona e Rivaldo não foi amistoso. O campeão do mundo saiu do time, depois de cinco temporadas, por imposição do treinador Louis Van Gaal. O holandês já trabalhou com o brasileiro, anteriormente, e ao retornar a clube disse que o considerava dispensável. Apesar do estremecimento, Gaspart acredita em resposta positiva e até já pediu liberação ao Milan. "Rivaldo é jogador de quem sempre guardarei boas lembranças", afirmou o dirigente, cheio da diplomacia que lhe faltou ao propor passe livre ao brasileiro. "Eu o respeito e lhe sou grato pelos anos de dedicação a nosso clube. Espero que tenha muita sorte, menos quando enfrentemos o Milan." O entusiasmo agora é dos torcedores do Milan. A contratação de Rivaldo provocou correria às bilheterias do clube. Até segunda-feira, haviam sido vendidos 33.418 pacotes de ingressos antecipados para os jogos que o clube mandar no estádio Giuseppe Meazza, no Campeonato Italiano. Isso garante público e renda antecipados. Também aumentou a compra de jogos do Milan pelo sistema de pay-per-view em emissoras de TV a cabo. O site do clube na internet igualmente teve salto considerável, com 8.714.740 de acessos nos últimos dias. Na maior parte, eram torcedores que queriam acompanhar novidades a respeito de Rivaldo. A principal delas é a de que a apresentação programada inicialmente para quinta-feira foi transferida para segunda, em Milanello, sede do time. O meia-atacante brasileiro antes passa em Barcelona, para tratar da mudança e cuidar de outros assuntos pessoais. Depois, se junta ao elenco do Milan, em Madri, para disputa de quadrangular, no fim de semana, com Liverpool, Real Madrid e Bayern de Munique.