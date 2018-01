Barça quer manter Ronaldinho até 2012 A diretoria do Barcelona está aproveitando o período de férias para garantir o futuro da equipe no restante da temporada e iniciou as negociações para a prorrogação dos contratos de Ronaldinho Gaúcho e do técnico Frank Rijkaard. O técnico e o Barcelona já acertaram as base salariais e a duração do contrato. Por conta disso é certo que Rijkaard deverá renovar até junho de 2009. No caso de Ronaldinho Gaúcho, o problema é um pouco mais complexo, já que não se limita a uma questão financeira (o jogador obteve um substancial aumento salarial ao término de seu primeiro ano no clube). A dúvida é com relação a duração do novo contrato. O Barcelona tenta se resguardar de um eventual assédio e pretende apresentar ao brasileiro um contrato longo - que poderia chegar até 2012, quando o meia já estará com 32 anos. O contrato original termina em 2008, mas o Barça quer segurá-lo pelo menos até 2010. Há setores no clube no entanto, que defendem a idéia de ampliar o acordo por ainda mais dois anos. O projeto, porém, não tem unanimidade. O ex-treinador Johan Cruyff, principal adversário do presidente Joan Laporta nas últimas eleições, e o publicitário Lluis Bassat, já se manifestaram contrários a contratos longos. Em todo caso, as negociações com o brasileiro ainda não foram concluídas. Espera-se que o acordo possa ser concretizado após a Copa das Confederações, que está sendo realizada na Alemanha. Desde o final do campeonato, o Barça vem se movimentando para manter seus principais jogadores. Além de Ronaldinho, o clube negocia a renovação do contrato do camaronês Samuel Eto´o até 2010, que tem proposta do Chelsea, da Inglaterra. O Barcelona também está se reforçando: contratou o holandês Mark van Bommel e o espanhol Santiago Ezquerro.