Barça quer manter Ronaldinho e Eto?o O presidente do Barcelona, Joan Laporta, bateu o pé e decidiu depois da conquista do título espanhol que as duas maiores estrelas, o brasileiro Ronaldinho Gaúcho e o camaronês Samuel Eto?o, não sairão do clube tão cedo. Ronaldinho, eleito o melhor do mundo em 2004, tem contrato com o time da Catalunha até junho de 2008. Mesmo assim, Laporta já estuda fórmulas para estender a permanência do brasileiro. Uma delas é oferecer um contrato de dez anos com um aumento considerável de salário. ?Ele já disse que tem vontade ficar no Barcelona pelo resto da carreira. Queremos chegar, então, a um acordo que atenda a vontade dele e, claro, a do Barcelona?, disse o presidente, que tentará resolver a situação no final da temporada. No caso de Eto?o, Laporta assegurou que o artilheiro do Campeonato Espanhol, que interessa a vários clubes europeus, não sairá nem por todo o dinheiro do mundo. ?Samuel não está à venda. É jogador do Barcelona e tem que dar muitos anos de glória para nós?, afirmou.