Barça quer menos times no campeonato e mesmo dinheiro da TV

"Minha opinião é que o nosso campeonato tem muitos clubes", afirmou Rosell durante um debate na conferência International Football Arena.

"Temos 20 e devemos ir até 18, depois para 16."

Descrevendo o futebol espanhol como um que enfrenta enormes problemas financeiros, Rosell disse que era contra a propriedade estrangeira de clubes do país e acrescentou que o dinheiro dos direitos televisivos precisava ser compartilhado mais igualmente.

"É a única liga onde os direitos de TV são negociados individualmente e algum tempo nos próximos três ou quatro ou cinco anos nós temos que colocar tudo em uma panela e fazer a distribuição do jeito que está no Campeonato Italiano e no Inglês", disse ele.