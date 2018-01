Barça quer vaga e aumentar recorde O Barcelona jogará nesta quarta-feira em Milão, contra a Inter, disposto a aumentar seu recorde de vitórias consecutivas na Liga dos Campeões e, de quebra, garantir presença nas quartas-de-final. Se derrotar o time italiano, o Barça chegará a 12 triunfos seguidos e se classificará com duas rodadas de antecedência para a fase do "mata-mata". O técnico sérvio Radomir Antic, que conseguiu três vitórias e um empate desde que assumiu o cargo em lugar do holandês Louis van Gaal, disse que sua equipe será corajosa. "Somos o Barcelona, defendemos um clube com muita história. Não viemos aqui para jogar pelo empate e sim para buscar a vitória." Na semana passada, no confronto disputado no Camp Nou, o Barça venceu fácil por 3 a 0 - resultado que deixou a Inter a três pontos de distância no grupo A. "Espero que a necessidade da vitória faça a Inter modificar sua forma de jogar. Isso seria bom para nós", disse Antic. Ele confirmou que colocará em campo o mesmo time que jogou no último confronto com a Inter, o que significa que o meia argentino Riquelme continuará na reserva. A Inter não poderá contar com o argentino Batistuta - não pôde ser inscrito porque já defendeu a Roma na competição - e o uruguaio Recoba, que foi suspenso por três partidas por causa da expulsão no jogo disputado na Espanha. Como o argentino Hernán Crespo segue se recuperando de uma lesão muscular na coxa esquerda, o técnico Héctor Cúper deverá escalar o serraleonês Kallon ao lado de Vieri no ataque. "Queremos nos vingar da derrota que sofremos em Barcelona, mas não podemos repetir os erros que cometemos no Camp Nou", afirmou o treinador da Inter. Esta é uma semana muito dura para a Inter, que domingo jogará em Turim contra a Juventus num duelo que valerá a liderança do Campeonato Italiano - os dois times têm 48 pontos, contra 46 do Milan. Pelo grupo B da Liga dos Campeões, Arsenal, Ajax e Valencia dividem a liderança com cinco pontos. Nesta quarta-feira, o Ajax receberá o Arsenal em Amsterdã e o time espanhol jogará em casa contra a Roma, que perdeu as três partidas no primeiro turno e tem pouquíssima esperança de reagir.