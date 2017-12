Barça, Real e Sevilla levam emoção até o final no Espanhol

A emocionante disputa do Campeonato Espanhol termina neste domingo, com Real Madrid, Barcelona e Sevilla lutando pelo troféu. Após o clímax representado pela rodada do último fim de semana, o Real continua na liderança, empatado em pontos com o Barcelona, mas com vantagem no confronto direto. O Sevilla está apenas dois pontos atrás. O Real, que terá Robinho, quebrará um jejum de títulos que já dura quatro anos caso derrote o Real Mallorca em casa no domingo. Seria uma despedida gloriosa para David Beckham e Roberto Carlos. Já um empate ou derrota do time da capital permitirá que o Barça conquiste seu terceiro título seguido da Liga, caso vença o já rebaixado Gimnastic Tarragona. O Sevilla aguarda um tropeço dos dois líderes, mas deve sentir a ausência de jogadores importantes, como o atacante Frederic Kanoute, no complicado confronto contra o Villareal, sexto colocado no torneio. No sábado passado, o Real parecia que deixaria o título escorrer entre os seus dedos. A um minuto do final, o time perdia por 2 a 1 para o Real Zaragoza, enquanto o Barça vencia o clássico municipal contra o Espanyol pelo mesmo placar. Mas, comprovando que este é o Campeonato Espanhol mais instigante dos últimos anos, Ruud van Nistelrooy empatou o jogo para o Real, e 18 segundos depois Raúl Tamudo, do Espanyol, igualou o placar contra o Barça. A torcida do Real foi à loucura, e o presidente do clube, Ramón Calderón, invadiu o campo para celebrar. Mas o técnico Fabio Capello já alertou contra a euforia. "Precisamos estar atentos, porque o jogo final é sempre muito perigoso", disse o italiano nesta semana. "Não devemos ficar pensando na festa, o jogo com o Mallorca será qualquer coisa, menos fácil." O goleiro Iker Casillas disse que, depois de um fraco começo de temporada, os jogadores do Real mal acreditam que estão tão perto do título. "Ninguém esperava uma final dessas, é incrível. Após tudo o que aconteceu neste ano, nunca pensamos que chegaríamos à última rodada dependendo só de nós mesmos." Já o empate do fim de semana entre o Barça e o Espanyol provocou uma profunda reflexão no Camp Nou, a começar pelo atacante Samuel Eto´o. "O erro que fizemos remete ao começo da temporada", disse o camaronês. "Pensávamos que ganharíamos a liga antes que ela tivesse começado. Mas a temporada ainda não acabou, e estou torcendo para que ainda possamos ganhar no último dia." Emoção também não faltará na outra ponta da tabela, em que Real Sociedad, Celta de Vigo, Athletic Bilbao e Real Bétis lutam para não fazer companhia ao Gimnastic na segunda divisão.