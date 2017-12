Barça segue irresistível na Espanha Está difícil parar o Barcelona. O modesto Racing Santander não conseguiu e foi goleado por 4 a 1, neste domingo, no Estádio Camp Nou, em Barcelona. Mais uma vez, a vitória do time catalão contou com participação decisiva dos brasileiros: Ronaldinho Gaúcho perdeu um pênalti, mas converteu outro, e Sylvinho também balançou as redes. O Barça começou arrasador e teve um pênalti marcado logo no primeiro minuto sobre o mexicano Rafa Marquez. Ronaldinho Gaúcho cobrou e o goleiro Aouate defendeu. A pressão continuou, mas só deu resultado aos 30 minutos, quando Eto?o entrou na área e bateu na saída do goleiro para fazer seu 12º gol no Campeonato Espanhol - é o artilheiro isolado. O time catalão manteve a ofensividade o começo do segundo tempo e não demorou para ampliar. O argentino Messi fez 2 a 0 logo aos seis minutos, em bela jogada individual. Aos 11, Ronaldinho Gaúcho sofreu pênalti que ele mesmo converteu, fazendo seu nono gol no torneio. Aos 20, Sylvinho fez jogada individual pela esquerda, ingressou na área e bateu, quase dividindo com o goleiro. O Racing só descontou aos 25 minutos, com Casquero, também de pênalti. O resultado deixou o Barcelona na liderança juntamente com o Osasuna, ambos com 28 pontos. O Racing é o 18.º, com 11.