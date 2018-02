Barça só empata com Getafe e mantém Sevilla na liderança Mesmo jogando fora de casa neste domingo, o Barcelona vacilou e só empatou com o Getafe por 1 a 1, deixando escapar a chance de voltar à liderança do Campeonato Espanhol. O empate deixa o time de Ronaldinho Gaúcho com 35 pontos, dois a menos que o líder Sevilla. E quem abriu o placar foi o Getafe. Aos nove minutos do segundo tempo, Guiza deixou os donos da casa na frente do marcador. Porém, aos 25, Xavi acertou uma bela cobrança de falta e empatou para o Barça, que sofreu uma grande pressão dos pupilos de Schuster, mas que acabou conformado com o empate. A volta da paralisação das festas de final de ano parece que fez bem ao Athletic de Bilbao, que faz uma campanha medíocre nesta temporada, mas que conseguiu uma importante vitória, fora de casa, sobre o Mallorca por 3 a 1. Destaque para o atacante Urzaiz, que marcou duas vezes. Outro time que conseguiu um belo triunfo fora de sues domínios foi o Recreativo, que bateu por 1 a 0 o Espanyol. O resultado deixou o time na quinta colocação do campeonato.