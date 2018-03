Barça só empata e desperdiça chance O Barcelona desperdiçou a chance de encostar nos líderes do Campeonato Espanhol, ao empatar com o Bétis por 1 a 1, nesta quarta-feira, em partida que tinha sido adiada da 30ª rodada. Agora, o Barça tem 60 pontos e está em quarto lugar - o líder é o Valencia, que tem 69. Sem Ronaldinho Gaúcho, que estava suspenso, o Barcelona logo abriu o placar. Aos 5 minutos, o argentino Saviola cobrou pênalti e o goleiro pegou, mas ele mesmo marcou no rebote. O empate veio aos 36, também de pênalti, com Alfonso, o que deixou o Bétis com 40 pontos, em 11º lugar do Espanhol.