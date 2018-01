Barça sofre e arranca empate no final O Barcelona escapou de um enorme vexame neste domingo, na partida contra o Bétis, pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol. Jogando em casa, a equipe de Ronaldinho Gaúcho esperava vencer até com facilidade e ampliar um pouco mais a vantagem em relação ao Real Madrid - o segundo colocado. Mas as coisas não saíram como o planejado. O Bétis - que atuou com um jogador a menos desde os 14 minutos do primeiro tempo, com a expulsão do zagueiro Rivas - jogou muito bem e chegou a estar vencendo por 3 a 1. No final, o Barça partiu para o tudo ou nada e diminuiu com um gol de pênalti muito constestado pelos adversários. Já nos descontos, arrancou o empate. 3 a 3. Os gols do Barcelona foram marcados por Samuel Eto´o - dois de pênalti - e Giovanni van Bronckhorst. Joaquim (2) e Ricardo Oliveira marcaram para o Bétis. Com o resultado, o Barcelona chega aos 69 pontos, contra 57 do Real, que ainda neste domingo enfrenta o Albacete fora de casa. Se vencer, a diferença volta a 9 pontos. Na próxima rodada, domingo que vem, Real e Barcelona se enfrentam em Madri. Veja os resultados da rodada: Barcelona 3 x 3 Bétis Sevilla 1 x 0 Numancia Racing Santander 1 x 3 Espanyol Levante 0 x 1 Deportivo La Coruña Malaga 1 x 1 Getafe A rodada foi aberta no sábado com os seguintes resultados: Real Sociedad 2 x 0 Osasuna Real Zaragoza 2 x 2 Valencia Villarreal 3 x 1 Athletic Bilbao Confira a classificação, os resultados e a próxima rodada do Campeonato Espanhol 2004/05.