Barça sofre para empatar com a Roma O Barcelona sofreu, mas conseguiu empatar com a Roma por 1 a 1, em casa, nesta quarta-feira, pela terceira rodada da segunda fase do grupo B da Liga dos Campeões da Europa. Os italianos saíram na frente, com gol de Panucci, aos 13 minutos da etapa final, mas o holandês Kluivert deixou menos preocupados os 85 mil torcedores que foram ao estádio Camp Nou, ao igualar o placar aos 37. Na outra partida desta chave, Liverpool e Galatasaray não passaram do 0 a 0. No grupo A, também nesta quarta-feira, Boavista 0 x 0 Bayern de Munique e Nantes 0 x 0 Manchester United. O jogo na Espanha foi equilibrado. A Roma não se expôs e não deu espaço para os contra-ataques do Barcelona. Com isso, também não foram muitas as oportunidades de gol. Os atuais campeões italianos obtiveram a vantagem com Panucci, voltaram a se fechar na defesa, mas não conseguiram a primeira vitória nesta fase. Até agora, foram três empates. O gol de Kluivert serviu também para manter o Barça na liderança da chave, com 5 pontos. O Galatasaray tem 3, ao lado da Roma, e a lanterna está com o Liverpool, por enquanto com 2. O Manchester também suou para arrancar o empate na França, pelo grupo A. O Nantes saiu na frente com gol de Moldovan, aos 9 minutos do primeiro tempo. Os ingleses só foram empatar em cima da hora, na fase final, com o holandês Ruud van Nistelroy em cobrança de pênalti. O Manchester tem 5 pontos em três jogos e divide o primeiro lugar do grupo com o Bayern de Munique. O Boavista vem a seguir, com 4, e o Nantes tem 1. Os dois primeiros colocados de cada grupo se classificam para as quartas-de-final, quando os jogos passam a ser em eliminatória direta.