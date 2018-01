Barça tenta fugir do rebaixamento Nem o mais pessimista torcedor poderia imaginar, no início da temporada, que o Barcelona entraria na 21ª rodada do Campeonato Espanhol precisando vencer para se afastar da zona do rebaixamento e não para brigar pela liderança. O time, que tem 23 pontos e ocupa a 15ª posição, pode ficar entre os quatro piores da competição caso seja derrotado pelo Athletic Bilbao e Espanyol e Osasuna consigam bons resultados. O confronto terá transmissão pela Bandeirantes e pela ESPN Internacional, neste domingo, às 17h30. Os torcedores deverão lotar o Estádio Camp Nou e fazer grande pressão pela vitória. O recém-contratado técnico Radomir Antic tem, pelo menos, alguns motivos para ter confiança numa boa atuação. O atacante Patrick Kluivert cumpriu suspensão na derrota para o Atlético de Madrid por 3 a 0, na semana passada, e voltará à equipe. O mesmo ocorre com o holandês Philip Cocu. O lateral-esquerdo Sorín, que chegou há poucos dias, deverá estrear na competição. O adversário também não faz boa campanha. Tem 25 pontos e está na 13ª colocação. A crise do Barcelona não se limita às quatro linhas. Na sexta-feira, o presidente Joan Gaspart anunciou que vai renunciar ao cargo. Não suportou as fortes pressões que vem recebendo. O dirigente declarou que vai convocar eleições para junho, quando será conhecido seu sucessor. Reabilitação - Ao contrário do poderoso Barça, o modesto Real Sociedad vem tendo excelente desempenho na temporada. Mas, neste domingo, jogará, pela primeira vez no Espanhol, buscando a reabilitação. No fim de semana passado, sofreu a primeira derrota na competição - foi contra o Athletic Bilbao. O resultado, porém, não tirou da equipe a liderança isolada, com 43 pontos. O adversário será o Espanyol, que tem apenas 21. "Sabíamos que a derrota apareceria uma hora, temos de esquecê-la e seguir em frente", disse o russo Karpin. Outros jogos da rodada: La Coruña x Osasuna, Racing Santander x Alavés, Rayo Vallecano x Málaga, Mallorca x Celta de Vigo, Recreativo Huelva x Valencia, Sevilla x Atlético de Madrid.