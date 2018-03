Barça vai ao Uruguai para ver Robinho Se entrar em campo nesta quarta-feira, seja para atuar só no segundo tempo ou desde o início do jogo, Robinho terá uma motivação especial para brilhar diante dos uruguaios. Sandro Rossel, dirigente do Barcelona, estará no estádio Centenário, em Montevidéu, para acompanhar a atuação do atacante do Santos e da seleção brasileira. Sandro Rossel já admitiu que o Barcelona tem interesse em Robinho, assim como seu maior rival, o Real Madrid. E o próprio Robinho já sabe disso. "Fico feliz de saber que tem um clube grande como o Barcelona interessado no meu futebol", afirmou. Mas o atacante faz questão de deixar claro que não está pensando nisso no momento. "Hoje, minha cabeça está totalmente voltada para a seleção brasileira e para o Santos", avisou. O nome de Robinho vem aparecendo em especulações de transferências desde 2002, quando surgiu para o futebol na campanha do título brasileiro do Santos. De lá para cá, Benfica (POR), Chelsea (ING) e PSV (HOL), dentre outros, já mostraram interesse no atacante do Santos. Foi o Real Madrid, porém, quem sempre esteve mais perto do jogador. Alguns jornais espanhóis até já deram como certa a transferência de Robinho para o Real em julho. Mas o empresário do jogador, Wagner Ribeiro, e o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, negam a informação. Sobre o jogo desta quarta-feira, pelas Eliminatórias, Robinho revelou que tem esperanças de começar a partida como titular. Ele briga por uma vaga no time com Juninho Pernambucano (o favorito de Parreira) e conta com o apoio da grande maioria da torcida brasileira. "Ainda não sei se vou jogar, a opção é do professor Parreira. Só de estar com o grupo já fico muito feliz. Se tiver uma oportunidade, vou procurar ajudar", disse Robinho.