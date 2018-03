Barça vence a sétima partida seguida O Barcelona levou um susto no final, mas venceu o Mallorca por 3 a 2 neste domingo, em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol. O time do brasileiro Ronaldinho Gaúcho chegou a estar vencendo por 3 a 0, com gols de Luis Garcia (2) e Luis Enrique. O Mallorca tentou reagir, mas acordou muito tarde. A 1 minuto do final Eto?o diminuiu e Belibasic fez o segundo do Mallorca já nos descontos. Mas o Barça soube segurar a vantatem e chegou à sétima vitória consecutiva. Com o resultado, o Barcelona fica a apenas um ponto do Deportivo La Coruña na luta pelo terceiro lugar no campeonato. A rodada deste domingo teve ainda os seguintes resultados: Albacete 1 x 0 Betis; Zaragoza 1 x 0 Málaga, Athletic Bilbao 1 x 4 Valladolid. Ainda neste domingo, jogam Sevilla x Villarreal e Atlético Madrid x Murcia. más tarde A 27ª rodada foi aberta no sábado com quatro jogos: Racing Santander 1 x 1 Real Madrid; Osasuna 1 x 1 Real Sociedad, Celta Vigo 1 x 5 Espanyol, Valencia 3 x 0 Deportivo La Coruña.