Barça vence Athletic Bilbao no primeiro jogo da Supercopa

O Barcelona venceu o Athletic Bilbao por 2 a 1, em pleno estádio San Mamés, pela ida da final da Supercopa da Espanha. Com o triunfo deste domingo, o time catalão chegará à segunda partida, dia 23, podendo ser campeão com um empate.

Um dos destaques do Barça foi o lateral-direito Daniel Alves, único brasileiro utilizado pelo técnico Josep Guardiola. Empurrado pela sua torcida, o Athletic saiu na frente aos 44 minutos do primeiro tempo, com o jovem Oscar de Marcos.

Bastante desfalcado, o Barça voltou para o segundo tempo disposto a reverter a situação. E o empate veio aos 14 minutos da etapa final, com o meia Xavi. A virada não demorou e saiu aos 23, com uma bomba de Pedro, que surpreendeu o goleiro Iraizoz.