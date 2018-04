Barça vence com dois de Ronaldinho e se aproxima do Real

Com uma grande atuação do brasileiro Ronaldinho Gaúcho, o Barcelona derrotou neste domingo o Bétis por 3 a 0 e ficou a apenas 1 ponto do líder Real Madrid, que no sábado perdeu de 2 a 0 para o Sevilla, partida na qual o brasileiro Luís Fabiano deixou sua marca. Quem também tem 24 pontos como o time catalão é o Villarreal, que bateu o Atlético de Madri por 4 a 3. O Barcelona continua sem apresentar o futebol vistoso de outras temporadas, mas ao menos parece ter recuperado o brasileiro Ronaldinho Gaúcho, que marcou o gol do empate do Barça com o Valladolid na última quinta e que neste domingo fez mais dois, em cobranças de falta perfeitas, para ajudar sua equipe a derrotar o Bétis. Antes dos gols do craque brasileiro, marcados aos 8 e aos 48 do segundo tempo, o Barça abriu o placar com o francês Thierry Henry, aos 33 da etapa inicial. Quem também conseguiu melhorar na classificação neste domingo foi o Villarreal, que bateu o Atlético de Madri por 4 a 3 em um jogo cheio de alternativas. O time de Madri começou melhor e conseguiu abrir uma vantagem de 2 a 0. Primeiro, Pablo aproveitou cobrança de escanteio para marcar aos 8 minutos. Aos 24 foi a vez do português Simão balançar as redes do adversário com um belo chute colocado. No entanto, o Villarreal tem o jovem italiano Rossi, que a cada gol marcado mostra que foi uma aposta acertada. Aos 30 minutos da etapa inicial, o atacante recebeu lançamento para fazer o seu com um toquinho de cobertura. Ainda no primeiro tempo, aos 41 minutos, o Villarreal chegou ao empate com Fuentes. No entanto, logo no início do segundo tempo o Atlético deu a impressão de que iria acabar com a recuperação do adversário, graças a um gol do argentino Agüero aos 16. Porém, no fim prevaleceu o maior acerto do Villarreal, que depois garantiu o triunfo com dois gols do turco Nihat. Já o Valencia parece ter deixado a crise que levou à demissão do técnico Sánchez Flores para trás. Sob o comando do holandês de Ronald Koeman, derrotou o Mallorca no último sábado por 2 a 0, gols do artilheiro Fernando Morientes. Por outro lado, o Espanyol empatou no último minuto em 1 a 1 com o Racing graças a um gol de pênalti do atacante espanhol Tamudo. Já o Zaragoza contou com um gol do brasileiro Ricardo Oliveira, mas acabou derrotado por 3 a 2 pelo Valladolid. Jogando em casa, o Zaragoza abriu o placar aos 13 minutos do primeiro tempo com o atacante brasileiro, que contou com sorte para marcar, pois a bola desviou em Pedro López e enganou o goleiro Alberto. No entanto, a partir daí quem começou a mandar no confronto foi o Valladolid, que virou ainda na etapa inicial com dois gols de Víctor, aos 28 e aos 31, e um de Álvaro Rubio, aos 33. O segundo gol do Zaragoza saiu apenas no último minuto do tempo regulamentar, com o atacante argentino Diego Milito. Quem frustrou sua torcida foi o Osasuna, que perdeu de 2 a 0 para o Getafe, e o Múrcia, que foi derrotado pelo mesmo placar pelo La Coruña. Por outro lado, o Levante protagonizou a surpresa da rodada ao vencer o Almería por 3 a 0 com todos os gols sendo do italiano Riganò.