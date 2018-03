Barça vence e pode ser campeão sábado O Barcelona derrotou o Valencia por 2 a 0 neste domingo e deu enorme passo em direção ao título espanhol da temporada. Com a vitória, o Barça mantém os seis pontos de vantagem em relação ao Real Madrid, que ontem goleou o Racing Santander por 5 a 0, e precisa de apenas uma vitória em três jogos para sagra-se campeão nacional. O brasileiro Ronaldinho Gaúcho, mais uma vez, foi o destaque da partida. Ele abriu a contagem aos 28 minutos do primeiro tempo e deu o passe para o segundo gol, marcado pelo camaronês Eto?o. No próximo sábado, a equipe enfrenta o Levante e se vencer garante o título. Aliás, pode até perder. Basta que o Real perca para o Sevilha no estádio Sánchez Pizjuán, também no sábado. Se isso acontecer, o Barcelona manteria os seis pontos de vantagem faltando duas rodadas, e o saldo de gols da equipe é superior ao do Real. Veja os resultados da 35ª rodada: Domingo: Albacete 3 x 1 Levante Málaga 0 x 2 Villarreal Getafe 2 x 0 Real Sociedad Espanyol 3 x 0 Numancia Valencia 0 x 2 Barcelona Sábado: Osasuna 1 x 1 Mallorca Athletic Bilbao 2 x 0 Zaragoza Real Madrid 5 x 0 Racing Santander Betis Sevilla 1 x 0 Sevilha