Barça vetará convocação de Ronaldinho A diretoria do Barcelona promete endurecer e vai pedir que o seu principal astro, o meia Ronaldinho Gaúcho, não seja convocado para a Copa das Confederações - evento marcado para o período de 15 a 29 de junho na Alemanha e que serve de preparação para o Mundial do ano que vem. Os dirigentes do clube catalão disseram nesta terça-feira que pretendem entrar em contato com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pedindo a liberação do jogador. Alegam que o clube agendou uma excursão pela Ásia para o mesmo período e a presença de Ronaldinho está previsto em contrato. Se o brasileiro não for, dizem os espanhóis, o clube terá de pagar uma indenização. Além de Ronaldinho Gaúcho, a seleção brasileira corre risco de perder também o atacante Ronaldo para a Copa das Confederações. O jogador informou em seu site na internet, que não pretende participar da competição. ?Tenho permissão para descansar e a autorização da comissão técnica para não disputar a competição?, disse Ronaldo no site. A CBF não confirma a liberação de Ronaldo.