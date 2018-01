Barça x Chelsea na Liga dos Campeões A Liga dos Campeões da Europa terá um duelo de gigantes logo nas oitavas-de-final. No sorteio realizado nesta sexta-feira, ficou definido que o Barcelona de Ronaldinho, vai enfrentar o Chelsea, do milionário russo Roman Abramovich. Curiosamente, as duas equipes - consideradas as principais favoritas ao título - voltam a se encontrar no mata-mata do principal torneio de futebol da Europa. A partida terá vários atrativos. A magia catalã contra a força inglesa. O duelos dos técnicos Frank Rijkaard e José Mourinho e a possibilidade de revanche dos espanhóis, que no ano passado acabaram eliminados fazendo o segundo jogo na Inglaterra. Desta vez, vão decidir em casa. Os dois times eram claros candidatos ao título, como reconhecem quase todos os seus adversários. Mas o empate com o Liverpool colocou o Chelsea no segundo lugar de seu grupo, levando-o a enfrentar um líder de outro grupo. A partida entre Chelsea e Barcelona, no entanto, não será a única entre ingleses e espanhóis. O Arsenal jogará contra o Real Madrid. Ainda no Reino Unido, o Villarreal enfrentará o Glasgow Rangers. Uma oportunidade histórica para os espanhóis, após chegarem pela primeira vez às oitavas-de-final. As eliminatórias das oitavas-de-final terá ainda Bayern de Munique x Milan. Alemães e italianos viverão duas partidas clássicas na Europa. Os italianos jogarão a segunda partida em casa, consideram o Campeonato Italiano perdido e se concentrarão na Liga dos Campeões, mas ainda assim será difícil surpreender os alemães. Outra disputa germano-italiana será entre o Werder Bremen e o Juventus. O atual campeão, o Liverpool enfrenta o Benfica e o Olympique de Lyon pega o PSV Eindhoven. Veja a tabela das oitavas-de-final da Liga dos Campeões: IDA Terça-feira 21 de fevereiro: Real Madrid (ESP) x Arsenal (ING) Bayern de Munique (ALE) x Milan (ITA) PSV Eindhoven (HOL) x Olympique de Lyon (FRA) Benfica (POR) x Liverpool (ING) Quarta-feira 22 de fevereiro: Werder Bremen (ALE) x Juventus de Turim (ITA) Ajax de Amsterdã (HOL) x Inter de Milão (ITA) Chelsea (ING) x Barcelona (ESP) Glasgow Rangers (ESC) x Villarreal (ESP) VOLTA: Terça-feira 7 de março: Juventus de Turim (ITA) x Werder Bremen (ALE) Barcelona (ESP) x Chelsea (ING) Villarreal (ESP) x Glasgow Rangers (ESC) Terça-feira 14 de março: Inter de Milão (ITA) x Ajax de Amsterdã (HOL) Quarta-feira 8 de março: Arsenal (ING) x Real Madrid (ESP) Milan (ITA) x Bayern de Munique (ALE) Olympique de Lyon (FRA) x PSV Eindhoven (HOL) Liverpool (ING) x Benfica (POR)