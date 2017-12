Barça x São Paulo: reunião é na quinta Agora é oficial. A diretoria do Barcelona marcou para quinta-feira encontro com o presidente do São Paulo, Marcelo Portugal Gouvêa, para começar a negociar a contratação de Luís Fabiano. Joan Laporta, presidente do clube espanhol, mostra otimista e acredita que conseguirá levar o jogador para a Catalunha. Gouvêa diz, no entanto, que ninguém ficará com seu artilheiro por menos de US$ 20 milhões, valor da multa rescisória do contrato, que termina apenas na metade de 2008. Gouvêa recebeu ligações da cúpula do Barça nos últimos dias para definir a data da reunião, que poderia ocorrer nesta semana, mas acabou sendo adiada. Os espanhóis ainda têm interesse em Júlio Baptista, que se formou no São Paulo e atualmente defende o Sevilla. O técnico Cuca prefere não pensar na perda do atacante. ?Não adianta a gente sofrer antes da hora.? Mas já se prepara para perdê-lo. Caso Luís Fabiano vá mesmo embora, Gouvêa promete fazer rapidamente a reposição. E com um atleta de bom nível. O jogador, com dores na coxa direita, não enfrentará o Cruzeiro, neste domingo, às 18 horas, em Belo Horizonte, pelo Campeonato Brasileiro. A intenção da comissão técnica é preservá-lo para o confronto de quarta-feira, contra o Deportivo Táchira, pela Taça Libertadores da América, em San Cristóbal. Luís Fabiano não será, no entanto, o único desfalque em Minas. Cuca resolveu poupar vários outros atletas pensando na competição sul-americana. ?Alguns jogadores estão precisando se recuperar física e mentalmente?, justificou o treinador. Não jogarão, também, o zagueiro Rodrigo, o lateral-esquerdo Gustavo Nery, o meia Danilo, além do volante Alexandre, suspenso. Abre-se, assim, boa oportunidade para quem vem sendo pouco aproveitado, como Diego Lugano e Fábio Santos. Cuca tem intenção de escalar o atacante Diego Tardelli desde o início da partida, mas está preocupado com sua condição física. ?Ele não suporta um jogo inteiro. Não sei se é melhor colocá-lo desde o início ou no segundo tempo.? Cuca acredita que, mesmo com um time misto, pode surpreender o Cruzeiro. ?Confio no nosso grupo.? Se for derrotado, o São Paulo deixará a liderança isolada do Brasileiro.