Barcelona avisa ao Santos que não pagará bônus por Neymar

O Barcelona avisou ao Santos que não pagará os 2 milhões de euros (R$ 8,4 milhões) que o clube exige pela indicação de Neymar entre os três finalistas ao prêmio de melhor jogador do mundo da Fifa. O bônus estava previsto no contrato de venda do jogador assinado em 2013 pela gestão de Luis Álvaro de Oliveira Ribeiro e Odílio Rodrigues, mas este ano o acordo foi contestado na Fifa pelo presidente Modesto Roma Junior.

A ação em que o Santos contesta os valores recebidos há dois anos pelo venda de Neymar é, inclusive, o argumento que o departamento jurídico do Barcelona utiliza para afirmar ao clube brasileiro que não efetuará o pagamento do bônus. “Não podemos aceitar de modo algum que os compromissos contratuais adquiridos tenham um significado e um alcance diferentes em função do que convêm para vocês, especialmente considerando que tal abordagem resultou em uma queixa apresentada pelo Santos na Fifa, na qual acusa o Barcelona de orquestrar uma operação para enganar seu clube e, para nos pressionar e tentar nos intimidar, solicita (apesar de terem negado publicamente no Brasil) a suspensão por seis meses do jogador”, diz trecho da carta obtida pelo Estado.

O Barcelona ainda lista quatro exigências que o Santos não teria cumprido para poder recebe os 2 milhões de euros. São eles: 1) emissão de uma fatura com os impostos; 2) comprovação de titularidade da conta bancária; 3) auditoria; 4) apresentação da política de compliance assegurando a correta utilização do dinheiro a ser recebido.

Na carta, os dirigentes do Barcelona ainda fazem questão de destacar que, apesar da falta de documentação, “existe um elemento incontornável que nos impede – neste momento – de poder proceder com o pagamento”. E, mais uma vez, falam sobre o processo aberto pelo Santos contra o clube. “Na ação movida na Fifa contra a nossa organização (e não se esqueça, contra o nosso atual presidente, o anterior e contra o jogador e seu agente), fala-se de um plano do Barcelona para enganar o Santos onde aparentemente alguns dos contratos assinados 'não são o que parecem'”.

Os catalães alegam que, ao cobrar o pagamento de 2 milhões de euros, o Santos considera apenas as partes do contrato que beneficiam o clube brasileiro. O Barcelona sustenta que a estrutura contratual “completa, totalmente certa, e correta” tem de levar em consideração todas as partes e, por isso, cita clube, jogador, empresário e direitos de imagem. Por fim, o Barça defende que o pagamento do bônus só deverá ser executado após a conclusão do processo movido pelo Santos na Fifa e da ação aberta pela DIS na Justiça da Espanha.

VEJA A CARTA DO BARCELONA (EM ESPANHOL)

Sr. Modesto Roma Junior

Presidente del Comitè de Gestao

Santos Futebol Clube

Rua Princesa Isabel, s/n

Vila Belmiro (CEP 11075 – 500)

Santos SP (Brazil)

Barcelona, 14 de diciembre de 2015

Apreciado Presidente,

En mi condición de Jefe de los servicios jurídicos del FC Barcelona, debo dirigirme a Ud. para dar cumplida respuesta a la carta remitida por ustedes el pasado día por medio de la que nos indicaban el código IBAN correspondiente a una cuenta bancaria (supuestamente de su entidad), para que nuestro club procediera a abonar el importe de 2.000.000 Euros correspondientes al bonus que Uds. manifiestan tener concertado con el FC Barcelona pagadero la primera vez que el jugador Neymar da Silva Santos Junior fuera designado finalista del FIFA World Player.

En este sentido, debemos manifestarle nuestra sorpresa ante la carta recibida, y –sobre todo- por la despreocupación que Uds. muestran a la hora de tratar las relaciones jurídicas que dicen mantener con nuestra entidad.

Desde nuestra entidad no podemos aceptar en modo alguno que los compromisos contractuales adquiridos tengan un significado y un alcance diferente en función de lo que a Uds. les convengan, máxime teniendo en cuenta que tal planteamiento se ha traducido en una denuncia por parte de Santos FC ante la FIFA, en la que se acusa al FCB de orquestar una operación para engañar a su club, y en la que para presionarnos e intentar intimidarnos, han solicitado (aunque usted lo haya negado públicamente en Brasil), la suspensión por 6 meses del jugador.

A pesar de todo lo anterior, el FC Barcelona sigue teniendo un exquisito respeto por todos los compromisos contractuales que suscribe, y por ello en todo momento tiene como primer objetivo su cumplimiento. Pero en el presente caso, tenemos ante nosotros diversos incumplimientos formales que nos impiden abonar el pago reclamado por Uds., y que seguidamente paso a enumerarle:

a/ Falta de emisión de la correspondiente factura con incorporación de los conceptos e impuestos ligados al devengo solicitado.

b/ Falta de acreditación de la titularidad de la cuenta bancaria en la que Uds. pretenden que el FC Barcelona realice el pago reclamado.

c/ Falta de presentación de la última auditoría de cuentas realizada a su entidad en la que se refleje la obligación de pago planteada.

d/ Falta de presentación de la política de compliance implementada –en su caso- por Uds. en su entidad que asegure el correcto destino de los fondos que en su caso pudieran recibirse.

Pero al margen de la documentación anterior, existe un elemento ineludible que nos impide –por el momento- poder proceder al abono de las cantidades antes descritas, y es la interpretación realizada por Uds. en el marco de la demanda presentada ante FIFA contra nuestra entidad (y no lo olvidemos, contra nuestro actual presidente, el anterior, y contra el jugador y su agente), demanda en la que plantean un plan del FC Barcelona para engañar a Santos FC, plan en el que al parecer, algunos de los contratos firmados “no son lo que parecen”.

Llegados a este punto, desde los servicios jurídicos del FC Barcelona, se considera que no es posible que la estructura contractual que trajo a Neymar Jr. a Barcelona sea cierta solo en la parte que beneficia directamente a su club (tal y como Uds. extrañamente sostienen al reclamarnos el pago arriba descrito).

Por el contrario, desde el FC Barcelona siempre hemos defendido (y seguiremos defendiendo) que tal estructura contractual, referida a las relaciones que establecía con todas las partes participantes (club, jugador, agente, sociedad de imagen, etc.), es completa, totalmente cierta, y correcta.

Por todo lo anterior, desgraciadamente las dudas que su reclamación nos plantea son de tanta envergadura que se ha considerado más apropiado proceder a la consignación notarial del pago reclamado, hasta que la reclamación instada por Uds. ante FIFA (por un lado), y la acción penal planteada por DIS ante la Audiencia Nacional (por otro), sean resueltas y declaradas firmes, momento en el que quedará absolutamente claro si el planteamiento defendido por Uds. se ajusta o no a la legalidad.

Quedando a su disposición para cualquier otra cuestión de su interés, reciba mientras tanto un cordial saludo.