Barcelona abre 7 pontos sobre o Real O Barcelona precisou de apenas 45 minutos para liqüidar o Zaragoza, fora de casa, neste sábado. Em mais um show da dupla Ronaldinho Gaúcho e Eto?o, o Barça goleou por 4 a 1 e novamente abriu sete pontos sobre o Real Madrid: 54 a 47. O atacante brasileiro não marcou, mas participou de quase todos os gols. Logo no primeiro minuto, Toledo (contra) abriu o caminho para a 17ª vitória do Barça. Aos 30, Giuly ampliou após jogada de Ronaldinho e Eto?o. Seis minutos depois, o melhor do mundo lançou e o camaronês fez um golaço. Na segunda etapa, o Zaragoza esboçou uma reação com o gol de Galletti. Mas o Barça fez o quarto, com o mexicano Rafa Márquez. Com a diferença novamente em sete pontos, mais uma vez o Real Madrid tem a obrigação de vencer para seguir na cola do líder. No entanto, a partida deste domingo contra o Osasuna não será fácil. Apesar da invencibilidade de Vanderlei Luxemburgo, os galácticos não vencem o Osasuna, em Pamplona, desde dezembro de 2000. "É um campo em que sempre nos damos mal. A torcida fica muito próxima, pressiona demais e o adversário fica motivado. Mas estamos no melhor momento da temporada e é a hora de acabar com tudo isso", avisa o meia Guti, substituto de Figo, contundido.