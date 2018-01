Barcelona abre disputa da Copa da Uefa Enquanto seu rival Real Madrid e outros grandes disputam a Liga dos Campeões, o mais importante torneio de clubes do mundo, o Barcelona tem que se contentar com a Copa da Uefa, a outra competição que reúne times europeus. Assim, nesta quarta-feira, a equipe espanhola é o destaque da rodada de abertura da edição 2003/04 da Copa da Uefa. Por conta da fraca performance no último Campeonato Espanhol, quando foi apenas o 6º colocado, o Barcelona não conseguiu se classificar para a Liga dos Campeões. Agora, na Copa da Uefa, teve que viajar até Trnava, na Eslováquia, onde jogará nesta quarta-feira, num estádio para 19 mil pessoas, contra o inexpressivo Puchov - a partida de volta, na Espanha, será em 15 de outubro. Com todas as suas estrelas, inclusive o brasileiro Ronaldinho Gaúcho, o Barcelona parte assim em busca de um título que lhe falta. Em 10 edições disputadas da Copa da Uefa, o clube nunca foi campeão. Mas o Barcelona não é o único grande europeu a disputar a Copa da Uefa. A italiana Roma é outra que estréia nesta quarta-feira na competição: joga em casa contra o Vardar, da Macedônia. Já o inglês Liverpool, que conquistou quatro títulos da Liga dos Campeões, vai até a Eslovênia, onde enfrentará o Olimpia. E o alemão Borussia Dortmund também viaja para encara o Austria Viena.