Barcelona abre oito pontos de vantagem O Barcelona reforçou sua liderança no Campeonato Espanhol ao vencer neste sábado o Osasuna como visitante por 1 a 0 com um gol do camaronês Samuel Eto?o, artilheiro da competição com 18 gols. O time chegou aos 62 pontos e ficou oito à frente do Real Madrid, que empatou com o Valencia por 1 a 1 fora de casa. Além do oportunismo do camaronês Eto?o, o goleiro Víctor Valdés foi um dos responsáveis pela vitória deste sábado - fez pelo menos quatro defesas difíceis no segundo tempo. O time catalão jogou de luto em homenagem a seu ex-treinador Rinus Michels, que morreu quinta-feira. O técnico Frank Rijkaard elogiou o comportamento dos jogadores. "Foi uma vitória importante graças à mentalidade, sacrifício e atitude dos meus jogadores", disse o treinador que reconheceu que o jogo não agradou. "Foi uma partida sofrida, mas lutamos muito e, no geral, acho que merecemos ganhar." Agora a preocupação de Rijkaard é o jogo da volta contra o Chelsea, terça-feira, em Londres, pela Liga dos Campeões. A única dúvida é o defensor mexicano Rafa Marquez, que sofreu uma lesão muscular e será melhor avaliado neste domingo pelos médicos. A suspeita é de estiramento muscular. Em Mestalla, no empate por 1 a 1 entre Real Madrid e Valencia, Ronaldo finalmente marcou um belo gol, interrompendo o jejum de seis jogos sem marcar. O Valencia abriu o placar com um chute cruzado do argentino Pablo Aimar aos 14 minutos. Aos 28 foi a vez de Ronaldo marcar com direito a um drible no zagueiro e no goleiro dentro da área. No segundo tempo, Ronaldo teve duas chances, mas parou nas defesas do goleiro Cañizares. O técnico Vanderlei Luxemburgo ficou satisfeito com o resultado: "Empatar aqui foi um bom resultado. O único resultado ruim foi perder em casa para o Athletic Bilbao." A rodada será completada neste domingo com os seguintes jogos: La Coruña e Málaga; Betis e Getafe; Espanyol e Levante; Numacia e Villarreal; Athletic Bilbao e Albacete; Mallorca e Real Sociedad; Zaragoza e Racing.