Barcelona abre vantagem. Real perde O Barcelona conseguiu ampliar a vantagem na classificação do Campeonato Espanhol neste sábado: venceu o Mallorca por 2 a 0, com dois gols do luso-brasileiro Deco, e contou com o tropeço do Real Madrid, que com um time misto perdeu para o Athletic Bilbao por 2 a 0. A diferença na classificação, agora, é de 7 pontos: 50 para o Real, 57 para o Barcelona.