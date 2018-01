Barcelona acerta contratação de Davids O holandês Edgar Davids é o novo reforço do Barcelona. Emprestado gratuitamente pela Juventus, o jogador acertou contrato com o clube espanhol até o final da temporada européia. Ele será apresentado oficialmente na tarde desta segunda-feira. Como o contrato de Davids acabaria no final da temporada, e ele estaria negociando com a Roma, a Juventus decidiu cedê-lo ao Barcelona para evitar sua ida ao rival, já que não poderia impedir tal coisa em junho, quando acabasse seu compromisso. Do seu lado, o Barça agradeceu o ?presente?, pois vai mal no Campeonato Espanhol. Perto de completar 31 anos - faz aniversário em março -, Davids será o 6º jogador holandês do elenco do Barcelona. Além dele, o time tem Cocu, Reiziger, Kluivert, Overmars e Van Bronckhorst. Fora o técnico Frank Rijkaard, que também é da Holanda.