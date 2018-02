Barcelona admite ter faltado força e brilho contra o Liverpool Os jogadores do Barcelona admitiram ter faltado tática e empenho na partida contra o Liverpool, na última terça-feira, que culminou com a eliminação da equipe da Liga dos Campeões. O Barça venceu por 1 a 0, em Liverpool, com um gol do atacante Eidur Gudjohsen no final da partida. No entanto, a equipe foi eliminado pelo critério de gols marcados fora de casa, pois havia perdido o primeiro duelo, em Barcelona, por 2 a 1. Havia grande expectativa em relação ao trio de ataque, com Ronaldinho Gaúcho, Messi e Eto´o. Mas foi o Liverpool que demonstrou mais disposição e eficiência. "Eles vieram muito focados, com um forte plano tático, e não nos deram espaço. Assim, ficou muito difícil para nós", disse o jogador brasileiro Ronaldinho Gaúcho. Outro que lamentou foi o treinador. "Controlamos a bola e tentamos construir o jogo como gostamos, mas eles estavam muito comprometidos e bem organizados", disse o holandês Frank Rijkaard. "Não posso questionar a atitude dos meus jogadores, que foi excelente. Se algum deles perder esse orgulho, ficaremos mais fracos e vulneráveis no futuro", completou Rijkaard. Para o meia português Deco, o Barcelona precisará esquecer rapidamente esse resultado e pensar apenas no Campeonato Espanhol. "No nosso contrato, não diz que devemos ganhar, só trabalhar, e é isso que vamos continuar fazendo, com muito empenho." No domingo, o Barcelona disputará o clássico com o Real Madrid, pela 26.ª rodada do Espanhol - o líder é o Sevilla, com 50 pontos, que pega o Gimnàstic.