Barcelona afasta má fase no Espanhol e vence o Mallorca fora

MALLORCA - O Barcelona afastou a má fase neste sábado. Em Mallorca, tocou a bola como sabe bem fazer, marcou três golaços e superou o time da casa por 3 a 0, pela 25.ª rodada do Campeonato Espanhol. Messi, Pedro e Vila anotaram para o time catalão.

Com a vitória, o Barcelona mantém a folga sobre o vice-líder Real Madrid. O time azul-grená tem 68 pontos, contra 61 do maior rival, empatou com o La Coruña, fora de casa, e pode voltar a ficar a cinco pontos dos comandados de Guardiola.

Vindo de três jogos em que não encantou, o Barcelona demorou a abrir o placar em Mallorca, o que só aconteceu aos 37 minutos. Messi recebeu na área, dominou com o ombro e, sem deixar a bola cair, cabeceou encobrindo o goleiro Webo, que só ficou olhando o golaço.

Sem os poupados Puyol, Valdés e Daniel Alves e também desfalcado de Xavi, o Barcelona não teve dificuldades em ser superior e ampliar a vantagem aos 11 minutos do segundo tempo.

Villa recebeu de Busquets, driblou o goleiro e tocou para o gol vazio. Pedro, batendo por cobertura, após bela jogada individual, fechou o placar.

Outras partidas. Mais cedo, outros três jogos movimentaram a rodada do Campeonato Espanhol. Destaque para o empate em 2 a 2 entre Atlético de Madrid e Sevilla, no Vicente Calderón. O resultado foi ruim para as duas equipes, uma vez que ambas perderam a chance de encostar na briga pela vaga em uma competição europeia.

O Sevilla tem 35 pontos, em sétimo, mas pode ver o Bilbao, último time dentro do G-6, abrir seis pontos de dianteira ao final da rodada. O Atlético de Madrid é apenas o nono colocado, com 34. Melhor está o Espanyol, quinto, que chegou aos 40 pontos após golear o Real Sociedad, oitavo, por 4 a 1.

Na briga contra o rebaixamento, melhor para o Sporting Gijón. Apesar do empate em 0 a 0 em casa com o Zaragoza, o time se afastou das três últimas posições, com 25 pontos, deixando lá o rival deste sábado, que tem 24.

Veja também:

Real empata com La Coruña e fica a 7 pontos do Barça