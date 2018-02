Barcelona ainda invicto no Camp Nou O Barcelona quer fazer do Valencia sua oitava vítima no Camp Nou neste Campeonato Espanhol. A equipe catalã ganhou as sete partidas que disputou em casa na competição, marcou 19 gols e sofreu dois. O jogo começará às 19h (horário de Brasília) deste sábado e terá transmissão ao vivo da ESPN Internacional. O desafio do Barça será superar a defesa do Valencia, que não leva gol no Campeonato Espanhol há 523 minutos. E o time visitante terá um reforço de peso em sua zaga: o argentino Ayala, que se recuperou de uma cirurgia no joelho esquerdo e disputará sua primeira partida na temporada. A vantagem do Barcelona sobre o segundo colocado, que é o Espanyol, é de nove pontos - a mais ampla entre os principais campeonatos europeus. O Valencia está em terceirio lugar com 28 e o Real Madrid vem em quarto com 26 - mas dia 5 jogará os seis minutos da partida contra a Real Sociedad que estava empatada em 1 a 1 quando foi suspensa por uma ameaça de bomba no estádio Santiago Bernabeu. Mais uma vez o Barça estará muito desfalcado. O francês Giuly continuará fora por contusão e é pouco provável que Belletti e o mexicano Rafa Marquez possam ser escalados por Frank Rijkaard. "Estamos com muitos problemas, por isso é a hora do sacrifício para quem entrar em campo", disse Ronaldinho Gaúcho, que jogará mesmo ainda sentindo dores no tornozelo esquerdo. O Real Madrid jogará fora de casa contra o Racing Santander (17h, com transmissão ao vivo da Bandeirantes) e não terá Ronaldo. O atacante brasileiro foi vetado por causa de uma lesão na coxa direita que pode deixá-lo fora também do jogo de quarta-feira contra o Sevilla, o último do no ano. Owen deverá jogar em seu lugar. Ainda neste sábado, o Levante receberá o Albacete.