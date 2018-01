Barcelona ajuda Leão a escalar time O técnico Émerson Leão pode ter encontrado hoje uma desculpa mais do que aceitável para deixar Rivaldo fora da convocação para o jogo com o Peru, no dia 25, em São Paulo. O treinador da seleção encontrou-se com seu colega Lorenzo Serra Ferrer, do Barcelona, que lhe teria pedido para poupar o astro brasileiro. Na opinião do espanhol, Rivaldo está sendo muito sacrificado, em um momento decisivo para as pretensões do clube catalão, tanto no campeonato nacional como na Copa da Uefa. Leão não se comprometeu a atender ao apelo, mas existe a possibilidade de dar uma folga ao titular. Rivaldo também pretendia conversar com Leão, para expor insatisfação com as críticas que tem recebido a cada apresentação ruim da seleção. O meia várias vezes ameaçou não atender mais a convocações.