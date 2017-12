Barcelona anuncia 6º reforço: Saviola O argentino Javier Saviola é o sexto reforço do Barcelona. O clube catalão confirmou neste sábado a contratação do atacante do River Plate. O diretor esportivo do Barça, Anton Parera, afirmou que voltou de sua viagem à América do Sul ?com os deveres feitos?, referindo-se as contratações do argentino Riquelme, do Boca Juniors, e do brasileiro Geovanni, do Cruzeiro, além do próprio Saviola. O volante Fábio Rochemback, do Inter-RS, o francês Christanval e o goleiro italiano Toldo foram os primeiros a acertarem com o clube. O dirigente confirmou ainda a permanência do técnico Carlos Rexach.