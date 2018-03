Barcelona anuncia contratação de zagueiro Gérard Piqué

O Barcelona anunciou nesta terça-feira oficialmente a contratação do zagueiro espanhol Gérard Piqué, do Manchester United, e que havia começado a carreira nas categorias de base do clube catalão. O zagueiro, de 21 anos e 1,87 metro de altura, assinou com o Barcelona até 30 de junho de 2012, e terá cláusula de rescisão de 50 milhões de euros - cerca de R$ 130 milhões. Embora o clube espanhol não tenha divulgado o valor da transferência, especula-se que tenha pago cerca de 5 milhões de euros (R$ 13 milhões) pelo jogador, que na última quarta-feira conquistou a Liga dos Campeões pelo Manchester United. Piqué havia deixado as categorias de base do Barcelona para fechar com o Manchester United em 2004, e esteve ainda emprestado pela equipe inglesa ao Zaragoza na temporada 2006/2007.