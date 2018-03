Barcelona anuncia contratação do meia Seydou Keita

O Barcelona anunciou nesta segunda-feira a contratação do meio-campista Seydou Keita, de 28 anos, que estava no Sevilla. O jogador, nascido em Mali, é o primeiro atleta anunciado na reformulação que o clube pretende fazer nos próximos meses, visando à temporada 2008/09. O clube catalão não forneceu os detalhes financeiros, mas as informações são que o jogador custou 14 milhões de euros (cerca de R$ 36 milhões) e tem sua multa rescisória fixada em 90 milhões de euros (R$ 235 milhões). A reformulação no Barcelona teve início com a saída do treinador Frank Rijkaard, que deu lugar ao ex-jogador do clube Pepe Guardiola. O volante brasileiro Edmilson também deixou o clube, transferindo-se para o Villarreal. O meia-atacante Ronaldinho, o centroavante Eto'o, o meia Deco e o defensor Gianluca Zambrotta também estão na lista de possíveis negociados pelo clube catalão.