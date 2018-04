Barcelona anuncia doação para vítimas no Haiti

"Nós não queremos apenas dar uma ajuda aleatória, mas queremos fazer alguma coisa que ajudará a médio prazo", declarou o diretor do clube, Joan Oliver, após explicar que o Barcelona precisou de alguns dias para planejar suas ações no país latino-americano.

De acordo com Marta Segú, diretora-geral da Fundação ligada ao clube, o Barcelona quer garantir que a contribuição financeira chegue ao destinatário, sem se perder pelo caminho. "Estamos em contato com as agências internacionais de ajuda e associações que estão trabalhando lá", declarou.

A doação será dirigida à entidade Médicos Sem Fronteiras. "Queremos ajudar a médio prazo, mas sabemos que primeiramente é preciso dinheiro", ponderou Segú. O passo seguinte do clube será ajudar na reconstrução de uma escola no Haiti. Nas próximas semanas, uma comitiva do Barcelona deverá visitar o país.