Barcelona anuncia líder japonês de e-commerce como novo patrocinador master

A Rakuten, líder do mercado de comércio eletrônico no Japão e maior empresa de internet fora do eixo Estados Unidos-China, é a nova patrocinadora master do Barcelona. A empresa venceu a concorrência de outras gigantes do ramo, como Amazon e Alibaba, para fechar um acordo que começa em julho de 2017 e vai até o mesmo período do ano de 2021.

O anúncio foi feito em entrevista coletiva nesta quarta-feira, em Barcelona. O clube já havia avisado que o evento serviria para revelar seu novo patrocinador, mas a empresa era mantida em mistério. O vencedor da concorrência só foi conhecido na manhã desta quarta, quando o jornal catalão Mundo Deportivo deu a informação em primeira mão.

De acordo com o Mundo Deportivo, a Rakuten deve pagar entre 50 e 60 milhões de euros ao ano para o Barcelona, o que, na cotação atual, equivale a um valor entre 183 e 219 milhões de reais. Como comparativo, a empresa aérea estatal catariana Qatar Airways, que patrocinava o Barça desde 2013, pagará 33,5 milhões de euros pela atual temporada.

O Barcelona vinha fazendo um grande leilão pelo espaço nobre de seu uniforme, atraindo a atenção principalmente de marcas globais de e-commerce. Ao levar a melhor, a Rakuten deve também aproximar o clube catalão do mercado japonês.

Historicamente favorável a jogar com camisa "limpa", o Barcelona só estampou um patrocinador em seu uniforme pela primeira vez em 2006. Durante cinco anos, pagou à Unicef para exibir a marca da Fundo das Nações Unidas para a Infância em sua camisa.

O clube só passou a ter um patrocinador que lhe pagasse em 2011, quando assinou com o governo do Catar. Inicialmente, exibiu a marca da Qatar Foundation, trocando-a pela da Qatar Airways em 2013.

Atualmente, o Barcelona, além da Qatar Airways e da Nike, tem sete patrocinadores secundários, oito parceiros oficiais e 15 parceiros regionais. No total, são 34 marcas associadas ao clube.