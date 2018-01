Barcelona aposta em aumento e renovação de contrato até 2019 para segurar Neymar

"Esperamos fechar logo e por muito tempo", disse. Segundo o jornal espanhol Marca, o clube estaria disposto a aumentar o salário do jogador depois que a imprensa britânica indicou o interesse do Manchester United pelo brasileiro. Hoje, ele recebe 10,5 milhões de euros (R$ 47,30 milhões na cotação atual) por temporada, abaixo de Luis Suárez, Iniesta, Messi e Daniel Alves. Com a renovação, ele ficaria apenas abaixo do craque argentino.

De acordo com o jornal britânico The Sun, o Manchester United estaria disposto a oferecer 326 milhões de euros (cerca de R$ 1,5 bilhão) pelo jogador, entre salários e pagamentos ao Barcelona. Na Espanha, o contrato original de Neymar levou os diretores do clube à Justiça, acusados de evasão e fraude fiscal. O Ministério Público brasileiro também está investigando a contratação e pediu a colaboração judicial dos espanhóis.