Barcelona arranca empate em casa A estréia das chuteiras com ouro 24 quilates nos pés de Ronaldinho Gaúcho não foi tão boa quanto prometia. O brasileiro até marcou gol, mas o Barcelona apenas empatou com o Zaragoza por 2 a 2 no Estádio Camp Nou, neste sábado, e perdeu a chance de se igualar ao Celta na liderança do Campeonato Espanhol - por enquanto, é o terceiro colocado, com 10 pontos. Menos mal que o time catalão conseguiu o empate depois do Zaragoza abrir vantagem de 2 a 0, com dois gols do zagueiro argentino Milito no começo do segundo tempo. A reação do Barcelona começou com um pênalti que Ronaldinho Gaúcho - que teve boa atuação - precisou converter duas vezes, já que o árbitro havia assinalado invasão de área. O gol de empate só veio aos 44 minutos, com o camaronês Eto?o, que, nos acréscimos, ainda chutou uma bola na trave.