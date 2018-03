Barcelona arranca empate em Cochabamba O Barcelona de Guayaquil arrancou um empate, por 2 a 2, nesta quarta-feira à noite, em Cochabamba, diante do Jorge Wilstermann, pelo Grupo 7 da Taça Libertadores da América. O brasileiro Túlio colocou o time boliviano na frente com dois gols, aos 19 minutos do primeiro tempo e aos 17 minutos da etapa final. Gavica, aos 26, e Vera, aos 40, garantiram o empate para o time equatoriano. Com este resultado, o Barcelona soma cinco pontos, contra seis do Guaraní e dez do Santos. O Jorge Wilstermann soma dois pontos.